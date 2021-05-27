Российская поклонница Друзей попала в специальный эпизод сериала. Девушка рассказала, как у нее это получилось.

Российская поклонница "Друзей" попала в специальный эпизод сериала. Девушка рассказала, как у нее это получилось.27 мая сервис HBO презентовал спецвыпуск "Друзья.Воссоединение". В эпизоде есть кадры, на которых фанаты со всего мирапроизносят фразы героев ситкома. Среди прочих в ленте можно увидеть россиянку ВикториюАриничеву.Наша соотечественница на фоне Храма Василия Блаженного говорит на английском: "Можно ли надеть на себя еще больше?". Примечательно,что в этом момент Виктория облачена в множество слоев одежды, совсем какперсонаж Джоуи Триббиани в серии под названием "Эпизод, где никто не готов".Общаясь с журналистами, Ариничева призналась, что попасть в"Друзья. Воссоединение" ей помогли знакомые. Коллега свела Викторию сдевушкой, которая отвечала за кастинг спецэпизода. Именно от нее россиянкаузнала, что продюсеры ищут фанатов проекта из разных стран.Ариничева подала заявку на кастинг. В одном из этапов отбора ейпришлось пройти своеобразный экзамен – ответить на 14 вопросов о сериале. Крометого, Виктория произносила на камеру популярные фразы, принадлежащие героем"Друзей", а также исполняла заглавную композицию ситкома. Конкурсантыдолжны были снимать себя на фоне исторической достопримечательности роднойстраны.Виктория Ариничева не думала, что попадет именно в спецвыпуск.Девушка полагала, что участвует в рекламной компании эпизода "Друзья.Воссоединение".