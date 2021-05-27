Традиционные закрытые книгохранилища превращаются в открытые общественные пространства. О новой жизни московских библиотек рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Традиционные закрытые книгохранилища превращаются в открытые общественные пространства. О новой жизни московских библиотек рассказал в своем мэр столицы Сергей Собянин.По программе "Московские библиоцентры" модернизацию прошли уже 125 библиотек, сообщил градоначальник.Мэр отметил, что в столице работает 1,6 тысячи библиотек. Среди них есть всемирно известные хранилища, но гораздо ближе москвичам городская сеть в жилых районах – это 440 библиотек, написал Собянин."Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное – меняем концепцию работы библиотек", – рассказал мэр.По его словам, традиционные закрытые книгохранилища с маленькими читальными залами превращаются в городские гостиные для москвичей всех возрастов. Это открытое пространство, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.В будние дни многие библиотеки работали до восьми-десяти часов вечера. Теперь зайти в них можно и после работы, сообщил градоначальник.Также заработал единый читательский билет. Регистрация в одной библиотеке дает возможность пользоваться всей городской сетью. По словам мэра, москвичи получили уже более 511 тысяч читательских билетов.Все московские библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке. Найти нужное издание и забронировать его в новом библиосервисе можно на портале mos.ru.Изменилась и программа пополнения библиотечных фондов. На полках максимально быстро появляются книги лауреатов и номинантов ведущих российских литературных премий.Продолжает действовать проект "Списанные книги". В августе прошлого года читателям передали миллионный экземпляр.Модернизацию прошли уже 125 библиотек, отметил Собянин. "В ближайшие годы продолжим реализацию программы "Московские библиоцентры", чтобы как можно больше москвичей могли в шаговой доступности от дома посетить современную городскую гостиную – центр знаний, досуга и общения для всех возрастов", – заключил градоначальник.