Во Владимирской и Ивановской областях ищут 18-летнего Егора Логинова.

В Александрове за две недели пропали два подростка. С 10 мая во Владимирской области ведётся поиск 18-летнего Егора Логинова.Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», юноша 2003 года рождения может находиться в городе Заволжск Ивановской области. Последние две недели о его местонахождении ничего неизвестно.Приметы: рост 186 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-каштановые, глаза карие.Парень был одет в тёмно-синюю ветровку, красные спортивные брюки, чёрный джемпер, тёмно-синие кроссовки.Инфорг Валентина: 89209343071.Напомним, что 24 мая в Александрове 13-летний Иван Мальков, поиски которого продолжаются не только во Владимирской, но и в соседней Ивановской области.