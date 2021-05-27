В Бразильском штате Санта-Катарина появился на свет необычный поросёнок. Животное родилось с одним глазом и двумя хоботами, что является крайне редкой мутацией. Вместо двух у поросёнка был ..

В Бразильском штате Санта-Катарина появился на свет необычный поросёнок. Животное родилось с одним глазом и двумя хоботами, что является крайне редкой мутацией.Вместо двух у поросёнка был один большой глаз, расположенный на лбу. А на месте носа находился небольшой отросток, напоминающий хобот. Над единственным глазом животного был ещё один, более длинный отросток. К сожалению, вскоре детёныш погиб из-за проблем с дыханием. Специалисты отмечают, что звери с подобными отклонениями в целом живут недолго, сообщает телеканал "".