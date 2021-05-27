Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали торфяной пожар. Он стал самым крупным в этом сезоне. 26 мая огнеборцы получили сообщение об обнаружении очага тления лесоторфяной

Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали торфяной пожар. Он стал самым крупным в этом сезоне. 26 мая огнеборцы получили сообщение об обнаружении очага тления лесоторфяной подстилки в районе деревни Тереховицы Камешковского района. Чтобы понять масштабы происшествия, сотрудники МЧС запустили в воздух дронов. Оказалось, что площадь пожара значительная – 9 гектаров. На место выехали камешковские пожарные.