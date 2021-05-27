Подрядчик уже приступил к уничтожению березовой рощи.

В Коврове ради строительства новой школы на 1100 мест вырубят 370 деревьев. Как сообщают наши коллеги из , в городе оружейников уже приступили к уничтожению берёзовой рощи.Подрядчиком по возведению объекта является компания «Айди Партнер». Вырубка насаждений началась 22 мая. По ПСД на будущем пришкольном участке предусмотрена компенсационная высадка 100 лип и тысячи кустарников.Ковровские власти признались в ответе на запрос «Зебра ТВ», что не удосужились ознакомить местных жителей с проектом стройки, но материалы с описанием новой школы публиковались в СМИ. Однако афиширование планов в средствах массовой информации не спасло чиновников от недовольства горожан, которые обеспокоены работой строителей. К слову, местная администрация, что после окончания стройки территорию приведут в порядок.Стоимость учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К школе заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола.