К проходной молокозавода города Боровичи Новгородской области в багажнике машины привезли жестоко избитого охранника этого предприятия. Мужчину доставили в больницу Великого Новгорода, ..

К проходной молокозавода города Боровичи Новгородской области в багажнике машины привезли жестоко избитого охранника этого предприятия. Мужчину доставили в больницу Великого Новгорода, где он от полученных травм скончался, передает "". К трагическому исходу привела потасовка в одном из местных кафе. Группа злоумышленников избила сына охранника. Тогда тот поехал на авторынок для того, чтобы поговорить с ними. Разговор не задался.