В центре Пензы грузовик с автоцистерной сбил двух пешеходов, а затем протаранил забор, передает . Пострадавших – молодую девушку и пожилую пенсионерку – доставили в больницу. По ..

В центре Пензы грузовик с автоцистерной сбил двух пешеходов, а затем протаранил забор, передает . Пострадавших – молодую девушку и пожилую пенсионерку – доставили в больницу. По предварительным данным, у тяжеловоза отказала тормозная система. Более точную и подробную информацию об этом смогут рассказать специалисты, уже начавшие проверку.