За минувшие сутки в России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе России по коронавирусу. Число выздоровевших от ковида ..

За минувшие сутки в России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе России по коронавирусу.Число выздоровевших от ковида составило 9759 человек, а умерших – 402 человека. Таким образом, общее число заражений в России достигло 5 035 207 случаев, выздоровлений – 4 651 849 случаев, а количество летальных исходов составило 120 002. Самая напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где заболели 3105 и умерли 58 человек, сообщает .