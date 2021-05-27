В Юрьев-Польском районе водитель едва не задохнулся от угарного газа в кабине своего авто. Мужчину удалось спасти сотрудникам ДПС. Как сообщили в УМВД, лейтенант полиции Антон Русин и

В Юрьев-Польском районе водитель едва не задохнулся от угарного газа в кабине своего авто. Мужчину удалось спасти сотрудникам ДПС. Как сообщили в УМВД, лейтенант полиции Антон Русин и старший лейтенант Станислав Халиков увидели густой дым, охвативший стоявшую на парковке ГАЗель. Полицейские осмотрели автомобиль и увидели, что в кабине находится водитель без сознания. Инспекторы незамедлительно открыли