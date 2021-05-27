Позднее выяснилось, что шофер уснул в заведённом автомобиле.

Во Владимирской области два полицейских спасли жизнь водителю, который уснул за рулём машины с заведённым двигателем.Как сообщили в МВД медиа, в Юрьев-Польском проезжая мимо городского рынка, инспекторы ДПС - лейтенант Антон Русин и старший лейтенант Станислав Халиков - увидели густой дым, который валил из припаркованного грузовика. Подъехав к машине, они увидели, что водитель находится без сознания.Инспекторы открыли салон, вытащили мужчину на улицу и вызвали медиков.Позднее выяснилось, что шофер уснул в заведённом автомобиле. После продолжительной работы двигатель стал выделять ядовитые продукты горения, которые стали поступать в салон.