Вильярреал в драматичной серии пенальти обыграл Манчестер Юнайтед.

Испанский футбольный клуб Вильярреал стал победителем Лиги Европы впервые в истории проведения турнира, передает телеканал Известия.Испанцы обыграли Манчестер Юнайтед в серии пенальти. Первый гол забил нападающий Вильярреала Жерар Морено. В начале второго тайма форвард Эдисон Кавани сравнял счет. В дополнительное время команды не смогли забить. Решающий пенальти не отбил голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа.