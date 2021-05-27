27.05.2021

2021-05-27 10:35:04

Владимирские библиотеки объявляют День открытых дверей

Библиотеки объявляют День открытых дверей!



Подготовлена обширная программа и для взрослых, и для детей: акции, конкурсы, мастер-классы, экскурсии, выставки. Подробнее - на сайтах и в группах организаций.



Также в честь праздника сегодня во Владимире стартует интеллектуальный забег - "Бегущая книга". Это ежегодная всероссийская акция. Сотрудники библиотек будут задавать прохожим простые вопросы для проверки эрудиции. За правильный ответ каждый получит приз.



Забег стартует в 12 часов от Соборной площади и финиширует в 13:30 на площадке рядом с "РусьКино". "Бегущая книга" пройдёт и в Коврове.



