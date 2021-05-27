Владельцы лодок, гидроциклов и катеров игнорируют правила безопасности на владимирских водоёмах. С начала года сотрудники Центра ГИМС составили на них более 38 протоколов. Навигационный

Владельцы лодок, гидроциклов и катеров игнорируют правила безопасности на владимирских водоёмах. С начала года сотрудники Центра ГИМС составили на них более 38 протоколов. Навигационный сезон для маломерных судов без разрешения на рыбную ловлю стартовал в регионе с 15 мая. За неделю патрулирования спасатели совместно с правоохранителями выявили 11 нарушителей. Чаще всего судовладельцы, выходя на воду,