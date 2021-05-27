27.05.2021

2021-05-27 22:15:04

Владимирский филиал РАНХиГС расширяет границы сотрудничества со Следственным комитетом

В Российской академии народного хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом в рамках обучения по направлениям: "Юриспруденция" и "Правовое обеспечение национальной безопасности". Кто из студентов сможет пройти практику? И какими качествами должен обладать будущий следователь?



Будущим абитуриентам, планирующим посвятить себя юриспруденции, уже сейчас стоит обратить внимание на Владимирский филиал Президентской академии. Юридический факультет вуза уже давно готовит кадры для правоохранительных структур города и области. Преподаватели факультета - ведущие специалисты-практики, доктора и кандидаты юридических наук знают, чтобы стать профессионалом, мало одних знаний, нужно уметь применять их на практике.



Диана Юн, студентка 3 курса факультета права Владимирского филиала РАНХиГС: «У меня мама раньше работала в Следственном комитете, поэтому живой пример есть перед глазами. Поэтому очень бы хотелось попробовать себя в этой сфере, как одной из. И думаю, что в следующем году у нас будет производственная практика, поэтому подписание договора очень важно».



Благодаря первому соглашению, которое было подписано 6 лет назад, практику в региональном Следственном комитете смогли пройти пятьдесят студентов филиала, а десять студентов, закончивших академию, уже работают следователями. За последние 5 лет было проведено более 20 мероприятий с участием руководства и сотрудников Следственного Управления на важные и актуальные темы. Среди них – конференции по вопросам исторических аспектов становления следственных органов и вопросы смертной казни в России и за рубежом. Целью настоящего соглашения является проведение совместных мероприятий (круглые столы, научно-практические конференции) на которых будут обсуждать проблемные вопросы правоприменительной практики.



Артём Кулаков, руководитель СУ Следственного комитета РФ по Владимирской области: «Мы давно взаимодействуем с академией и очень довольны результатами. Конечная цель любого обучения - это практическая работа. И, собственно, вот это соглашение поможет студентам на более ранней стадии определиться с профессией».



Желание работать следователем - основное требование к практикантам. Соглашение даст возможность Следственному комитету выбирать наиболее подготовленных выпускников, а студенты, после окончания академии, смогут устроиться на работу.



Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя ЗС Владимирской области: «Очень важно понимать, что эта работа должна вестись с первого курса. Поэтому это будут и факультативы совместные, и встречи руководства Следственного комитета со студентами неформальные, и участие в итоговых экзаменационных комиссиях, чтобы видеть уровень подготовки, а главное - участвовать в подготовке будущих специалистов».



Переподготовку и повышение квалификации в филиале смогут пройти и сотрудники Следственного управления. Перед началом учебного года состоится совещание по проработке детальной реализации соглашения.



Мария Городская, Семён Карпов



"Вести-Владимир"