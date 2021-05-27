На выбор горожанам предложено три варианта.

Во Владимире на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира продолжается строительство патриотического сквера Победы. Благоустройство общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.Работы разбиты на два этапа. На первом - благоустраивается часть сквера вдоль Октябрьского проспекта.К 12 июня появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливнёвок и электроснабжения. Здесь сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 квадратных метров, подготовят восемь постаментов и построят велодорожку общей площадью 890 квадратных метров.Вдоль аллей 80 алтайских кедров высотой около 2-х метров. Всего на территории сквера появится несколько сотен деревьев различных пород.А пока идут строительные работы, жители Владимира за название нового городского общественного пространства. Среди вариантов: сквер Победы, сквер Патриорт и Патриотический сквер. На 16:45 27 мая на сайте мэрии свой голос отдали 274 человека.