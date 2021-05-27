Адвокат Мустафина за плохую “крышу” отправилась на семь лет в колонию. 42-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее она фигурировала в нескольких

Адвокат Мустафина за плохую “крышу” отправилась на семь лет в колонию. 42-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее она фигурировала в нескольких громких уголовных делах. Как установили следствие и суд, в 2016-м году адвокат Ирина Мустафина пообещала своей знакомой, которая открыла в центре Владимира нелегальный игорный бизнес, своеобразную “крышу”. Юрист Мустафина