На озерах Глубокое и Семязино, реках Содышка и Клязьма готовят к открытию городские пляжи. Водоемы всю неделю обследуют водолазы. 27 мая они очистили дно на озере Глубоком от водных растений,

На озерах Глубокое и Семязино, реках Содышка и Клязьма готовят к открытию городские пляжи. Водоемы всю неделю обследуют водолазы. 27 мая они очистили дно на озере Глубоком от водных растений, коряг, камней и мусора. Уже проведена очистка дна и берега на Клязьме и Содышке. 31 мая завершится подготовка пляжа на Семязино. Как сообщают в мэрии,