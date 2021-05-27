Парламентариям рекомендуют формировать реестр уже на 2022 год.

Во Владимире депутаты горсовета утвердили постановление о работе с наказами избирателей.«Считаем, что новый порядок необходимо принять в универсальной форме без временных рамок, поскольку он является основным инструментом для исполнения наказов избирателей», – заявили городские парламентарии.Итак, наказы народным избранникам формируются по трем направлениям:- экономическое, социальное, культурное развитие, улучшение материально-технической базы учреждений соцсферы;- обеспечение жизнедеятельности населения, реализация проектов по созданию благоприятных условий для жизни горожан, благоустройство отдельных территорий, обеспечение безопасности в образовательных учреждениях путём проведения ремонта зданий и помещений;- улучшение работы чиновников.Председатель горсовета Николай Толбухин порекомендовал коллегам начать собирать наказы с жителей на следующий год, чтобы проторговать их раньше – в сентябре 2021 года.Напомним, что во Владимире на наказы избирателей в 2021 году выделили 50 млн рублей.