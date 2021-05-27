Два автомобиля столкнулись на Садовой площади во Владимире, один человек пострадал. ДТП произошло около 10 утра 27 мая возле дома №36 по улице Студеная гора. На полосе в сторону проспекта

Два автомобиля столкнулись на Садовой площади во Владимире, один человек пострадал. ДТП произошло около 10 утра 27 мая возле дома №36 по улице Студеная гора. На полосе в сторону проспекта Ленина столкнулись два автомобиля. По предварительным данным пресс-службы полиции, Лада Ларгус на повороте вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Лифан. Судя по фото