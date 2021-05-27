27.05.2021

2021-05-27 10:20:06

Во Владимире полным ходом идет строительство Рпенского проезда

Строительство Рпенского проезда продолжается. Правда, часть жителей частных домов, которые попали в зону будущей дороги, отказываются выезжать. Не скажется ли эта ситуация на графике работ? Подробности в материале Константина Миронова.



Строительство Рпенского проезда идет по установленному графику. Объект должны сдать в 2023 году. На данный момент загвоздкой стала поломка буровой установки и некоторые жилые дома, которые отказываются от компенсации за изъятие недвижимости.



- Это у нас помидоры - уже набирают цвет. Там поздние помидоры и перцы.



Собственные овощи - это не хобби, а жизненная необходимость, которая покрывает ежемесячную ипотеку за купленный 4 года назад дом. Затраты, по словам Александры Кишевой, составили 10 миллионов, а администрация Владимира за его снос в качестве компенсации предлагает всего 6.



Александра Кишева, жительница улицы Рпенский проезд:



- И вдруг мы остались при своих интересах, за 6 миллионов. Мы что за 6 миллионов купим? У нас здесь земли полно, мы засадили здесь, что каждый сантиметр занят и это большая экономия для семейного бюджета. Мы просторно живем, у нас 145 квадратов, понимаете, у нас у каждого свои комнаты. У нас есть где отдохнуть.



Переезжать Кишевы не собираются, свои интересы они готовы до последнего отстаивать в суде. Александра считает, что дорогу можно было бы провести иначе - расширив соседнюю Красносельскую улицу. С этим мнением согласны и общественники.



Сергей Федяев, общественник:



- Есть много вопросов. Можно было проложить трассировку не таким образом, чтобы меньше сносить жилых домов, гаражей. Мы ущемляем часть комфортной жизни людей, которые там жили, которые там обосновались, у которых свои дома, сады.



Но согласованный проект, прошедший общественные слушания, изменить невозможно, заявляют в администрации Владимира. Если жители не согласны с независимой оценкой недвижимости, то им действительно придется идти в суд.



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:



- В случае, если собственники будут не согласны с этим решением, администрация города Владимира вправе обратиться в суд и через суд решить эти вопросы. Вопросы регламентируются Федеральным законодательством. И в данном случае законодательво полностью на стороне администрации города Владимира.



Сейчас работы на дороге возобновились полным ходом. Буквально недавно строительство вставало из-за неисправности буровой установки и нерестового периода в пойме Рпени.



Ринат Шаниязов, директор департамента дорожного хозяйства:



- На данный момент переносятся инженерные сети, продолжаются работы по установке буронабивных свай, для укрепления слабого основания проезжей части. Напомним, что под всем основанием проезжей части установлены буронабивные сваи, так как на месте было русло реки и слабые грунты. Технология предусматривает бурение от 11 до 20 метров этих свай и погружается арматура.



Общая протяженность Рпенского проезда две тысячи сто метров. Четырехполосная дорога соединит улицу Мира с Юбилейной, разгрузив Пекинку и улицу Добросельскую. Сейчас строители работают в две смены. Они обещают закончить объект к апрелю 2023 года.







Константин Миронов, Илья Хлудов, Семён Карпов, Дмитрий Горкин. «Вести-Владимир».