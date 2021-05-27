Места отдыха оборудованы необходимой инфраструктурой: кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов.

Во Владимире к открытию готовятся четыре пляжа - на озере Глубокое, реках Содышке, Клязьме и водоеме Семязино.Как сообщает пресс-служба мэрии, места отдыха оборудованы необходимой инфраструктурой: кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов.«Водоёмы обследуются силами водолазной группы МКУ «ВУГЗ». На озере Глубоком ныряльщики очистили дно от водных растений, коряг, камней и мусора. Очистка дна водоемов и береговой линии также уже проведена на реках Клязьма и Содышка, 31 мая завершится подготовка пляжа возле Семязино», - уточнили в горадминистрации.Роспотребнадзор взял пробы воды и песка. По результатам исследований ведомство подготовит официальные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон рекреации установленным нормам и правилам.На пляжах будут работать спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением.Напомним, что всего с 1 июня во Владимирской области