При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.
Во Владимирской области прогнозируется повышение Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28-30 мая на юго-востоке и в центральных частях области уровень пожарной опасности повысится до четвёртого.
Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, из-за этого повышаются риски возникновения ЧС, возникновением очагов природных возгораний, переходом огня на жилые дома и хозяйственные постройки, а также пожаров в зоне торфяных месторождений.
Жителям рекоментуется предотвратить пал сухой травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.
В регионе действует особый противопожарный режим. Любое разведение огня - запрещено.
При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.
Напомним, что с начала года в регионе 116 поджигателей сухой травы, а по факту лесного пожара в Камешковском районе