При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.

Во Владимирской области прогнозируется повышение Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28-30 мая на юго-востоке и в центральных частях области уровень пожарной опасности повысится до четвёртого.Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, из-за этого повышаются риски возникновения ЧС, возникновением очагов природных возгораний, переходом огня на жилые дома и хозяйственные постройки, а также пожаров в зоне торфяных месторождений.Жителям рекоментуется предотвратить пал сухой травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.В регионе действует особый противопожарный режим. Любое разведение огня - запрещено.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.Напомним, что с начала года в регионе 116 поджигателей сухой травы, а по факту лесного пожара в Камешковском районе