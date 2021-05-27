В регионе подвели итоги отопительного сезона 2020-2021 годов.

Во Владимирской области подвели итоги отопительного сезона, который начался в сентябре 2020, а закончился в первой половине мая 2021 года.«Несмотря на имеющиеся технологические нарушения, обеспечение потребителей тепловой энергией осуществлялось в течение всего отопительного периода на высоком уровне. Об этом говорит постоянное снижение количества обращений жителей», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе администрации региона.По сравнению с предыдущим отопительным сезоном, когда в департамент ЖКХ поступило не более 140 жалоб, в 2020-2021 годах было зафиксировано около 110. При этом по информации Белого дома, жителей Радужного, Камешковского, Меленковского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов проблемы с теплоснабжением и вовсе не волновали.В целом, за вышеуказанный период выявлено 162 технологических нарушения и аварии в системе ЖКХ. В теплоснабжении произошёл 91 инцидент, в водоснабжении – 50, электроснабжении– 17 и газоснабжении – 4.На подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов было направлено более двух миллиардов рублей.Модернизация системы ЖКХ проводится в рамках концессионных соглашений. В сфере теплоснабжения объём инвестиций составил 400 млн рублей. В области действуют 69 инвестпрограмм с общим объёмом финансирования в размере 2, 621 млрд рублей. За счёт вливаний удалось построить и модернизировать 10 котельных, реконструировать 39,2 километра теплосетей, 16,7 километров водопровода, 7,1 километра канализационных труб, более 350 километров ЛЭП. Введено в эксплуатацию 38 объектов электросетевого хозяйства.«На сегодняшний день действует 31 концессионное соглашение с объёмом вложений 12,8 млрд рублей, из которых 26 – в сфере теплоснабжения и 5 − в сфере водоснабжения и водоотведения», - уточнили в Белом доме.Напомним, что Владимир, Ковров, Муром, Александровский, Вязниковский, Киржачский, Кольчугинский, Собинский и Суздальский районы не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Основные замечания Ростехнадзора касались отсутствия резервного топливного хозяйства, документов о проведении экспертизы на эксплуатацию теплоэнергетического оборудования сверх нормативного срока, актов о проведении гидравлических испытаний и договоров на поставку топлива.