Агрономы владимирского филиала Россельхозцентра за год планируют обработать 169 гектаров засоренных земель, что на 42 больше, чем в 2020 году.

Тёплая погода создаёт оптимальные условия для роста и развития борщевика Сосновского – злостного и опасногосорняка. В связи с этим со второй половины мая сотрудники владимирского филиала Россельхозцентра приступили к химической обработке территорий.«Растение подлежит уничтожению во всех местообитаниях, – рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – В регионе разработана специальная программа по борьбе с сорняком. Поддержка властей позволяет городам и районам увеличивать площади обрабатываемых земель. В прошлом году на эти цели выделили 12 млн рублей. В 2021 году финансирование не уменьшилось».Наиболее неблагополучными признаны Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев-Польский районы.«Химический метод признан наиболее эффективным в борьбе с борщевиком. Территории обрабатываются дважды. Весной убираем растения высотой до 20 сантиметров, проросшие из перезимовавшего семенного фонда первого года, а в конце июля - начале августа боремся с борщевиком, проросшим из семян прошлых лет. Не позволяем ему сформировать зонтики и дать новое потомство», - пояснила Марина Олимова.Агрономы владимирского филиала Россельхозцентра за год планируют обработать 169 гектаров засоренных земель, что на 42 больше, чем в 2020 году.Справочно:Борщевик Сосновского – преимущественно двулетнее растение семейства зонтичных, в советское время получившее широкое распространение в качестве новой перспективной силосной культуры ввиду своей неприхотливости. Оно прекрасно растёт в условиях разного освещения, не требует плодородной почвы и мягкого климата, даже в зонах рискованного земледелия демонстрирует высокую скорость развития, имеет гигантские для травянистого растения размеры. Его высота достигает 2,5-3 метров. Борщевик практически не поражается вредителями. Сок растения содержит фуранокумарины, которые под воздействием солнца переходят в химически активную форму и, при контакте с кожей, вызывают тяжёлые ожоги, вплоть до летального исхода.