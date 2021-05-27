На организацию летнего детского отдыха из бюджета Владимирской области выделили 463 млн рублей. Об этом стало известно на совещании о готовности чиновников и учреждений к летней ..

На организацию летнего детского отдыха из бюджета Владимирской области выделили 463 млн рублей. Об этом стало известно на совещании о готовности чиновников и учреждений к летней оздоровительной кампании.В летние лагеря во Владимирской области в этом году планируется отправить более 46 тысяч детей, среди которых 28,7 тысяч ребят будут посещать лагеря с дневным пребыванием.«Для решения вопросов по реализации программы по повышению доступности путёвок будет создан штаб под председательством Григория Вишневского», - подчеркнул Владимир Сипягин.Напомним, что с 25 мая и до 15 сентября в регионе стартует программ по возмещению родителям 50% стоимости оплаченных путевок, но не более 20 тысяч рублей. Средства будут начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.«Для отдыха детей на Черноморском побережье Краснодарского края администрация области выделила более 100 млн рублей. А для ребят, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию - 204,8 млн рублей. На эти деньги мы приобретаем путевки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - уточнил глава региона.Летняя оздоровительная кампания начинается с 1 июня. Полная стоимость путевки в муниципальные оздоровительные лагеря составляет от 16 до 23 тысяч рублей, в частные– от 30,5 до 35 тысяч рублей. При этом из 27 загородных лагерей, расположенных на территории Владимирской области, 25 – муниципальные.Как заметила директор департамента образования Ольга Беляева, Владимирская область – «один из немногих субъектов РФ, который сохранил почти всю сеть загородных детских оздоровительных организаций». У нас их 27, из которых 25 – муниципальные. С1 января по 24 мая в регионе продано уже 1360 путевок.