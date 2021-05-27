В партии объяснили случай максимальной открытостью ПГ.

Во Владимирской области на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму зарегистрировался явный фэйк - Руслан Васылович Сафаев.В профиле его олицетворяет аватарка с изображением Тома Харди и сигаретой в зубах.«Я поднялся с самых низов города Владимира, меня называли «Волк с Тандема», но я всегда брал выше и именовал себя как «Жид-медведь» или «Сомелье с Лиговского». Я жил так много, что до сих пор живу, я так много курю, что, когда жена приехала с Курил, я и ее скурил. Мне нечего больше написать, а если есть, то я предпочитаю бичпакет залитый 37 и только», - указал в графе «о себе» кандидат в кандидаты.В пресс-службе регионального отделения партии ситуацию прокомментировали следующим образом:«Появление в числе участников предварительного голосования по одномандатному округу № 79 Р.В.Сафаева стало следствием предельно открытого порядка подачи заявок на праймериз. В условиях самовыдвижения, когда любой гражданин России, не состоящий в других партиях, имеет право на участие в голосовании, такие случаи возможны», - резюмировали в ЕР.