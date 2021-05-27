Мужчина уснул в заведённом автомобиле. После продолжительной работы двигатель стал выделять едкие продукты горения, которые стали поступать в салон.

Проезжая мимо городского рынка, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области лейтенант полиции Антон Русин и старший лейтенант полиции Станислав Халиков увидели густой дым, охвативший стоящий на парковке автомобиль. Подъехав к транспортному средству, они увидели, что внутри находится водитель без сознания.Инспекторы незамедлительно открыли салон, перенесли человека на улицу и вызвали бригаду медиков.Выяснилось, что мужчина уснул в заведённом автомобиле. После продолжительной работы двигатель стал выделять едкие продукты горения, которые стали поступать в салон.Своевременная помощь полицейских помогла избежать серьезных последствий.