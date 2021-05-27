Для ликвидации пожара сотрудники пожарно-спасательного подразделения вручную доставили необходимое техническое вооружение - мотопомпы и ранцевые огнетушители.

На пульт ГУ МЧС России по Владимирской области 26 мая поступил сигнал об обнаружении очага тления лесоторфяной подстилки в районе деревни Тереховицы Камешковского района.На место выехали специалисты, «вооружённые» беспилотниками, которые обследовали указанную территорию. Вместе с ними на пожар выехали сотрудники пожарно-спасательной части №63 города Камешково.Как уточнили в пресс-службе МЧС, местность сильно заболочена, что осложняло тушение возгорания. Для ликвидации огня сотрудники пожарно-спасательного подразделения вручную доставили необходимое техническое вооружение - мотопомпы и ранцевые огнетушители.В результате площадь возгорания составила 9 гектаров.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.Напомним, что на территории 33-го региона продолжает действовать особый противопожарный режим. за его нарушение составляют от двух до четырех тысяч рублей на граждан; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.