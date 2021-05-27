Если вы обладаете информацией об исчезнувшем мальчике, просьба сообщить её по номерам телефонов: 8-800-700-54-52, 112 или 8(920)934-30-71.

С 24 мая во Владимирской области ищут Ивана Малькова 2008 года рождения. К спасательной операции подключились соседи из Ивановской области.Местонахождение 13-летнего школьника до сих пор неизвестно. Добровольцы из ПСО «Лиза Алерт» просят оказать помощь в поисках подростка. Напомним, что он пропал в понедельник в городе Александрове.Приметы юноши: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие.Был одет в красную футболку, тёмно-серые спортивные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.Если вы обладаете информацией об исчезнувшем мальчике, просьба сообщить её по номерам телефонов: 8-800-700-54-52, 112 или 8(920)934-30-71.