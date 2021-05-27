27.05.2021

2021-05-27 21:40:05

Во Владимирской области стартовала неделя предпринимательства

Как сегодня себя чувствуют бизнесмены области и какие перспективы для них открыты?



Кто он, современный бизнесмен и экспортёр? В первую очередь - первопроходец, утверждает каждый предприниматель, который сталкивался с особенностями выхода на зарубежные рынки. Без "набивания шишек" на этом пути редко обходится. Но сегодня есть способы минимизировать потери и сразу заручиться выгодным партнёрством. О них рассказывают на мастер-классах, которые ко дню предпринимательства организовала администрация области в лице регионального Центра поддержки экспорта.



Валерия Кремс, бизнес-тренер, директор по развитию ООО "РусГлобалЭкспорт": «Современный экспортёр - очень разный. Бывает экспортёр, который хочет экспортировать, бывает: "ой, на внутреннем рынке спрос хороший". Но экспортёр - экспортёр, и наша цель ему помогать. Сдаваться, когда не получается - это самая главная ошибка на наш взгляд. Ну, вот переговоры не пошли и мы не будем им больше писать. Сдаваться. Мы считаем, что не нужно сдаваться. Не получилось с одним, не получилось со вторым, но с пятым то получится».



Особенности организации выставочной деятельности, переговоры о сотрудничестве с Ближним Востоком или Азией - везде свои секреты и уловки.



Валерия Кремс, бизнес-тренер, директор по развитию ООО "РусГлобалЭкспорт": «Секрет в том, чтобы быть открытым к общению и правильно подготовиться к мероприятию. То есть если это выставка, то собрать правильные каталоги, подготовить всех своих сотрудников, пробрифовать всех, проанализировать рынок, знать своих конкурентов. Всё это позволит так найти свои контакты и своих людей на выставке, которые потом могут стать потенциальными партнёрами».



Кроме того, подобные площадки - ещё и способ обменяться опытом между начинающими экспортёрами и уже заявившими о себе, как о лидерах той или иной отрасли. Обсудить современные проблемы и вместе найти решение за круглым столом.



Павел Шибилов, директор Центра поддержки экспорта Владимирской области: «Мы считаем эти мероприятия очень важными, потому что они направлены не только на популяризацию экспортной деятельности, но и имеют прикладное значение. Сейчас наши экспортёры обмениваются друг с другом контактами, узнают о новых видах поддержки, которые оказываются нашим центром».



Успешное сотрудничество с зарубежными партнёрами в течение уже нескольких лет. И всё равно, есть чему учиться, говорят участники мастер-класса.



Леонид Петровский, участник мастер-класса, коммерческий директор ООО НПФ "Адгезив": «С помощью Центра поддержки экспорта, посетив несколько бизнес-миссий в Казахстане, Азербайджане, Армении - то есть нашли потенциальных партнёров. Действительно и сегодня на данном мероприятии я почерпнул для себя, как и что нужно или не нужно делать на выставке, хотя такие семинары тоже посещал, но всё время находишь что-то новое, подчёркиваешь, и будем применять это на практике».



И возвращаясь к вопросу, кто же он - современный экспортёр? Ответ очевиден - смелый, открытый и готовый довериться профессионалам из регионального Центра поддержки экспорта.



Дмитрий Горкин, Андрей Синягин



«Вести-Владимир»