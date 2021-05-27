Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 345 человек.

Во Владимирской области на 27 мая коронавирус подтвержден у 48 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире инфекция диагностирована у 10 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Муромском и Кольчугинском, по 3 - в Киржачском, Юрьев-Польском, Александровском и Вязниковском районах. По 2 пациента с ковидом выявили в Собинском, Судогодском и Ковровском, по 1 -в Петушинском, Меленковском, Суздальском, Селивановском и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 345 человек.