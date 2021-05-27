У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом рёбер. Он отправлен на амбулаторное лечение.

Во Владимире у дома №36 на Студёной горе столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал 22-летний водитель «Лады Ларгус».По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, при повороте направо он выехал на полосу встречного движения, где протаранил «Лифан». За рулём иномарки находился 38-летний житель Гусь-Хрустального.У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом рёбер. Он отправлен на амбулаторное лечение.