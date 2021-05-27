Одним из ключевых факторов привлекательности компании для инвесторов является рабочая бизнес-модель и предсказуемость результатов, заявил Владимир Потапов, главный исполнительный ..

Одним из ключевых факторов привлекательности компании для инвесторов является рабочая бизнес-модель и предсказуемость результатов, заявил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ в ходе Международной конференции Startup Village 2021. Кроме того, важным условием успешного IPO, по мнению Потапова, выступает репутация эмитента и ESG-фактор.«Когда мы говорим об IPO в IT-секторе, важно помнить, что в первую очередь рынок покупает историю роста. Сейчас технологическая компания, которая имеет достаточно небольшой, но перспективный бизнес, четкие цели и высокую корпоративную культуру, вполне может выходить на IPO», - сказал Владимир Потапов.По его мнению, очень важна репутация владельца и основных акционеров. «Оценивая компанию, инвесторы уделяют огромное внимание тому, как она ведёт бизнес с партнёрами, как относится к конкурентам. Кроме того, для проведения успешного размещения необходимо обеспечить грамотное юридическое сопровождение. Мой совет: не экономьте на юристах, готовясь к IPO», - отметил глава ВТБ Капитал Инвестиции. Невнимание к ESG-фактору тоже может дорого стоить компании, так как инвесторы все чаще учитывают его при оценке, считает Потапов.«Относительно сегмента высоких технологий хотелось бы отметить, что недавнее снижение котировок акций IT-компаний позитивно для потенциальных IPO в этом сегменте. Привлекательность технологических компаний после коррекции выросла», - добавил Владимир Потапов.