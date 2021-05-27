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<a href="https://33live.ru/novosti/27-05-2021-xudozhnik-anton-yozhkin-o-zhivopisi-na-plenere-i-tvorchestve.html" target="_blank">Художник Антон Ёжкин о живописи на пленэре и творчестве</a> - Зачем художникам пленэр, как отразить красоту окружающего мира и куда плывёт «Корабль искусств». Беседуем с владимирским художником Антоном