В МЧС опубликовали декларацию о доходах руководящего состава.

Руководство ГУ МЧС по Владимирской области отчиталось о доходах за 2020 год.Начальник главного управления Алексей Купин задекларировал два миллиона рублей, земельный участок, пол квартиры и половину нежилого помещения и «Тойоту Камри».Его первый заместитель Руслан Блинов заработал также два миллиона рублей. В собственности у руководителя два земельных участка, нежилое здание, автомобиль «УАЗ 31512», снегоход «Динго» и моторная лодка «Касатка».Заместитель начальника по антикризисному управлению Сергей Евстигнеев указал доход в размере 12,8 млн рублей/11,6 млн рублей. В пользовании у МЧСника находится квартира и гараж. Ездит Сергей Евстигнеев на автомобиле «Мерседес Бенц».Годовой доход заместителя начальника по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Петра Денисова составил 1,3 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 66 квадратов.Заместитель начальника владимирского управления по государственной противопожарной службе Павел Литов прописал в декларации 2,1 млн рублей, одну квартиру в пользовании и «Тойоту Ленд Крузер».Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Юрий Арбузов заработал 2,4 миллиона рублей. Он является хозяином двух земельных участков, жилого дома, а также владеет автомобилями «Фольксваген Пассат» и «ВАЗ-21063» и мотоциклом «Сузуки».Ранее мы сообщали, что главные следователи Владимирской области в 2020 году 9,6 млн рублей.