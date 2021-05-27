С июля 2016 года по апрель 2017 она брала с «предпринимательницы» деньги для взяток полицейским, которые, якобы, «крышевали» подпольное казино.

Во Владимире 42-летнюю женщину-адвоката приговорили к семи годам колонии за мошенничество.Несколько лет назад она вызвалась помочь владелице нелегального игорного бизнеса. С июля 2016 года по апрель 2017 она брала с «предпринимательницы» деньги для взяток полицейским, которые, якобы, «крышевали» подпольное казино.Разумеется, все полученные средства она оставляла себе. Таким образом она присвоила более 1 млн рублей. В апреле 2017 полиция накрыла игровые автоматы. В результате расследования уголовного дела вскрылись и махинации правозащитницы.Свою вину подсудимая не признала, но суду было представлено достаточно доказательств её противозаконной деятельности.Октябрьский районный суд признал обвиняемую виновной по части 4 статьи 159 УК РФ, отправил её в колонию общего режима и на 16 месяцев лишил её права заниматься адвокатской деятельностью.