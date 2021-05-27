В полицию УВД на Московском метрополитене обратилась 18–летняя жительница столицы с просьбой привлечь к ответственности неизвестного ей мужчину, который неоднократно приставал к ней...

В полицию УВД на Московском метрополитене обратилась 18-летняя жительница столицы с просьбой привлечь к ответственности неизвестного ей мужчину, который на Таганско-Краснопресненской линии приставал к ней.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность правонарушителя. На следующий день после обращения заявительницы мужчину задержали на станции метро «Пушкинская». Им оказался 19-летний москвич.Пятым отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство».Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток.Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18