27.05.2021

2021-05-27 11:25:05

Жительница Кольчугино ищет нового хозяина для исторической водонапорной башни

Жительница Кольчугино продает свою водонапорную башню. Оказалось, что необычная постройка имеет не менее интересную историю. Например, много лет она служила тренировочной вышкой для парашютистов. Какая судьба ее ждет, узнала Любовь Истратова.



"Кольчугинский Ленинский поселок - гордость нашего социалистического строительства", - рассказывают местные краеведы. В советское время его планировалось основать как "Город-сад" - место, которое вмещает в себя всё необходимое для жизни.



Татьяна Харитонова, краевед Кольчугинского районного отделения:



- Ленинский посёлок - это был прорыв в будущее. Я бы назвала его мечтой о лучшей жизни. Уже одна дата его основания - он начал застраиваться с 1924 года - говорит о том, что пришедшая новая власть была власть рабочих. Поэтому сразу же здесь планировались дома со всеми удобствами, даже лифтами, водопроводом. И вот башня, которая прекрасно сочетается с окружающими домами архитектуры 20-х годов, она должна была подводить рабочим воду.



Как рассказывает ещё один краевед Наталья Панкратова, сначала башня действительно была водонапорной, чтобы люди, приехавшие из деревень, получали хотя бы минимальные удобства. Однако вскоре в поселке просверлили артезианские скважины, и уже к 1937 году башня стала выполнять роль парашютной вышки для учащихся кольчугинского аэроклуба. Оттуда, прыгая с парашютом, они отрабатывали приземления.



Наталья Панкратова, краевед Кольчугинского районного отделения:



- Ленинский поселок, вы видите, застроен такими красно-кирпичными двухэтажными одноподъездными домами. Принимали участие в его проектировке очень выдающиеся архитекторы того времени - Владимир Адамович и Виктор Веснин. Стиль - это кирпичный модерн. Мы видим окна, которые имеют сверху полукруглые завершения, замковые окна. Вписывается в этот проект и наша красно-кирпичная башня.



Татьяна Харитонова, краевед Кольчугинского районного отделения:



- Вы посмотрите, как расположены окна. Их можно было просто разместить в ряд. Нет, они разложены в специальном порядке, придают ей особую прелесть. А наверху, поверх окон, идёт аркатурный пояс, который имитирует подставки под водохранилище, водонапорный бак, и есть такие полукруглые арочки, внутри которых сочетаются круги заложенные и круги открытые, то есть окна.



На эти окна у хозяйки башни особые планы. Галина Дубровина планирует украсить их витражами по временам года. Галина Павловна купила водонапорную башню в 90-е за копейки. За это время строение не сильно изменилось. Чтобы уберечь башню от разрушения, владелица сделала новую крышу, оконные блоки, железную дверь и деревянные лестницы.



Галина Дубровина, владелец водонапорной башни, жительница Кольчугино:



- Кроме энтузиаста, конечно бы, неплохо, если бы появился инвестор. Очень бы даже хорошо. Почему? Потому что дети, которые здесь у нас живут, малоорганизованы. Для них бы если, для мальчишек особенно, появилась бы какая-то техническая мастерская, которой бы пользовались ребятки такие, чтобы лет с 10-ти и до 15-ти. Они податливый материал, мальчишки, если что-то им понравится, они упертые, они стараются делать.



Во Владимире есть опыт реализации подобного строения. Узкое конусовидное здание успешно используется под кафе.



- А если найдётся покупатель, не грустно расставаться с башней?



- Грустно... Одно время у меня вообще было желание здесь сделать оранжерею орхидей, но опять всё упирается в деньги.



Бизнесменом Галина Павловна себя не считает, живет на средства, вырученные от продажи цветов, воспитывает внука. И мечтает, чтобы её башня стала "оазисом местной архитектуры и образования" и пригодилась в дальнейшей жизни кольчугинских детей.







Любовь Истратова, Илья

Хлудов, "Вести-Владимир".