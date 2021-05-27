При этом цель наклейки - реклама личного инстаграма мужчины.

Житель Владимира наклеил на борт своей машины красную полосу и нанёс ссылку на свой аккаунт в Инстаграме. За это его на год лишили водительских прав.Причиной послужила схожесть автомобиля со служебным транспортном Следственного комитета РФ. В результате судья решил, что владелец иномарки теперь целый год будет ходить пешком.Его признали виновным в управлении транспортным средством, на который незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб.Никита пытался парировать доводы обвинения тем, что это просто реклама личного аккаунта в соцсетях, но тщетно. Первая попытка обжаловать вердикт правосудия ни к чему не привела.На днях он подал жалобу в Кассационный суд общей юрисдикции.