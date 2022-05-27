Следком завел уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Вязников, подозреваемого в половом сношении с 13-летней подругой, сообщили в пресс-службе ведомства 26 мая. – По версии следствия,

Следком завел уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Вязников, подозреваемого в половом сношении с 13-летней подругой, сообщили в пресс-службе ведомства 26 мая. – По версии следствия, ночью 29 марта на кухне жилого дома подозреваемый совершил в отношении своей 13-летней знакомой преступление против ее половой свободы и неприкосновенности, – пояснили в региональном СК. Парень признал свою