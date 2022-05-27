Библионочь во Владимире состоится 28-го апреля, в эту субботу. Ежегодная всероссийская акция...

"Библионочь" во Владимире состоится 28-го апреля, в эту субботу.Ежегодная всероссийская акция пройдет уже в 11 раз. В этом году во главе тема традиций, к году культурного наследия народов России. "Библионочь" состоится сегодня сразу в двух владимирских библиотеках - научной и для детей и молодежи. В программе игры, мастер-классы, выступления, встречи, показы и многое другое. Подробнее на сайте библиотек.