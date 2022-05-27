Пресс-служба администрации Владимирской области информирует, что в регионе завершается...

Пресс-служба администрации Владимирской области информирует, что в регионе завершается онлайн-голосование за объекты, которые планируют благоустроить в 2023 году.В некоторых городах уже объявлены предварительные победители. Во Владимире с большим отрывом лидирует благоустройство площади Победы. В Муроме наибольшее количество голосов отдано за благоустройство улицы Первомайской (от ул. Воровского до Троицкой площади). В Александрове будет продолжено благоустройство Парка культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова. В Юрьев-Польском одерживает победу площадь перед зданием Районного центра культуры и досуга.У жителей Владимирской области, которые еще не проголосовали, еще есть шанс поучаствовать. Голосование продлится до 30 мая.Фото: https://t.me/region33vladimir