Судебные приставы Меленковского района провели совместный рейд с представителями Федеральной...

Судебные приставы Меленковского района провели совместный рейд с представителями Федеральной налоговой службы по Владимирской области.Сотрудники ведомств региона осуществили адресный обход физических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов. Судебные приставы посетили 29 домов.Во время рейда выявлено имущество двух должников, составлены акты описи и ареста данного имущества. В случае, если граждане не оплатят задолженность, их имущество будет оценено и реализовано в счет возмещения долгов по налогам.По остальным исполнительным производствам вручены извещения на прием к судебному приставу-исполнителю и выданы квитанции на оплату задолженностей. Многие из граждан, во избежание ареста личного имущества, пожелали расстаться с долгами незамедлительно. Общая сумма погашенной задолженности по налогам составила более 70 тысяч рублей.Также отсутствующим должникам оставлены информационные листовки, напоминающие о необходимости оплачивать своевременно имеющиеся долги и повестки о явке к судебному приставу-исполнителю.Отметим, во Владимирской области за 4 месяца текущего года судебными приставами было взыскано свыше 261,5 млн рублей с должников по налогам, сообщает пресс-служба Судебных приставов.Фото: https://pixabay.com/ru/