В 7 вечера 26 мая в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже в Муроме на улице...

В 7 вечера 26 мая в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже в Муроме на улице Вокзальной.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось горение мусора у гаражей, дым из металлического гаража. Пожарные вскрыли двери гаража, и оперативно ликвидировали горение легкового автомобиля, находящегося внутри. Сгорел мусор у гаража, а также капот, бампер и фара автомобиля. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 11 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/