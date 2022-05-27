51-летний мужчина познакомился на улице с 80-летней пенсионеркой и рассказал о сложной финансовой ситуации в мире. Также он убедил бабушку, что деньги надежнее хранить не на банковских счетах, ..

51-летний мужчина познакомился на улице с 80-летней пенсионеркой и рассказал о сложной финансовой ситуации в мире. Также он убедил бабушку, что деньги надежнее хранить не на банковских счетах, а наличными дома. Об этом сообщает .Доверчивая пенсионерка сразу же после разговора с мужчиной отправилась снимать все деньги. По пути из банка она вновь встретила своего "доброжелателя", который выхватил у нее из рук сумку с наличными и убежал. По данным , ущерб составил почти 300 тысяч рублей.Полицейские задержали грабителя и вернули пенсионерке 200 тысяч, остальные 95 мужчина уже успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело.