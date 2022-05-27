На выбор владимирцам представлено 42 дизайн-проекта общественных пространств.
Порядка 93 тысяч жителей Владимирской области проголосовали за объекты благоустройства в 2023 году. Процедура завершится 30 мая.
На выбор владимирцам представлено 42 дизайн-проекта общественных пространств. В областной столице - 8, в Муроме - 6, в Александрове и Юрьев-Польском - по 3.
Во Владимире лидирует - площадь Победы напротив здания областного суда, за которую высказалось свыше 21 тысячи человек.
В Муроме более 10 тысяч голосов набрал проект реконструкции улицы Первомайской, от Воровского до Троицкой площади.
В Александрове - Парк культуры и отдыха имени 200-летия города.
В Юрьеве-Польском пока побеждает площадь перед зданием Районного центра культуры и досуга.
Принять участие в голосовании можно на госуслугах или на сайте 33.gorodsreda.ru.