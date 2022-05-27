От газификации до благоустройства. С такими вопросам на личный приём к главе региона Александру...

От газификации до благоустройства. С такими вопросам на личный приём к главе региона Александру Авдееву пришли жители области. Встречу он провёл в общественной приёмной партии "Единая Россия".- Хочется поменять дорожки, потому что очень неудобно деткам, пожилым людям, мамочкам с колясками ходить.- А Вы там давно живёте?- Я давно там живу.Одна из жительниц областного центра попросила продолжить благоустройство Курсантского сквера на улице Труда. Как сообщил глава Владимира Андрей Шохин, работы запланированы. Завершить их Александр Авдеев поручил до 1 сентября. Также впереди благоустройство улицы Вознесенской. Тротуары на ней выложат плиткой. Житель Красного Луча в Петушинском районе попросил газифицировать населенный пункт. Голубого топлива ждут больше сотни домов. Департаменту ЖКХ Александр Авдеев поручил спроектировать газопровод, а в следующем - уже построить.