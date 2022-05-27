27 мая Марии Шукшиной исполняется 55 лет. Благодаря передаче Жди меня, которую артистка вела на протяжении 15 лет, она прославилась на всю страну и полюбилась телезрителям. Увы, в любви ей повезло намного меньше, чем в карьере. Звезда не раз пробовала построить крепкий союз, но все ее попытки с треском провалились.

27 мая Марии Шукшиной исполняется 55 лет. Благодаря передаче "Жди меня", которую артистка вела на протяжении 15 лет, она прославилась на всю страну и полюбилась телезрителям. Увы, в любви ей повезло намного меньше, чем в карьере. Звезда не раз пробовала построить крепкий союз, но все ее попытки с треском провалились.Короткий студенческий бракВ первый раз Мария Шукшина пошла в ЗАГС еще в студенческие годы. Однокурсник Артем Трегубенко сделал ей предложение, взобравшись на шестой этаж с букетом и кольцами без страховки, и вскоре влюбленные поженились. Несмотря на романтичное начало, просуществовал этот брак недолго.Первые звоночки о том, что семейная жизнь может не сложиться, прогремели еще на свадьбе. Весь праздничный вечер Мария кружилась на танцполе не с женихом, а со свидетелем. В 1988 году у супругов родилась дочка Аня, но вскоре они развелись, так и не назвав причин. Спустя время Шукшина влюбилась в другого – того самого свидетеля.Внезапная любовь и второй неудачный бракМария Шукшина и Алексей Касаткин, тоже бывшие однокурсники, случайно столкнулись на выставке динозавров. Со дня свадьбы прошел почти десяток лет, она успела развестись, а он – жениться. Несмотря на это, между старыми знакомыми тут же вспыхнули чувства.Вскоре Алексей признался жене, что полюбил другую. Спустя несколько свиданий они с Марией уже начали жить вместе. Касаткин осыпал возлюбленную подарками, оплачивал курорты и буквально носил ее на руках, а она подарила ему сына Макара. Сложно сказать, в какой момент все пошло не так, но со временем в семье начали возникать ссоры. Впрочем, окончательно отношения супругов рухнули не из-за этого.Когда Макар был маленьким, Марии пришлось улететь на гастроли в другую страну. Актриса оставила ребенка с няней, но свекровь примчалась "спасать" мальчика и увезла его. Перепуганная няня тут же доложила работодательнице, что ребенка выкрали. Малыша забирали от бабушки с полицией, а Шукшина навсегда запомнила пережитый стресс. С отцом ребенка она рассталась.Третья неудачная попыткаНатерпевшись в двух предыдущих брака, Мария Шукшина зареклась больше не выходить замуж. Юрист Борис Вишняков красиво ухаживал, искренне хотел жениться, но не смог затащить возлюбленную в ЗАГС даже после новости о беременности. В 2005 году избранники стали родителями близнецов и продолжили жить как жили – без штампа в паспорте.Фока и Фома росли, а отношения их родителей становились только хуже. После череды ссор Мария решила расстаться с избранником, но семейная драма на этом не закончилась. Борис не раз давал об экс-избраннице скандальные интервью, сетовал, что актриса забрала у него детей, а после и вовсе подал на нее в суд.Бывшим избранникам потребовалось время, чтобы договориться. Вишняков получил возможность общаться с близнецами, но восстановиться романтические отношения с их матерью так и не сумел. Потерпев очередное фиаско в любви, Шукшина поняла, что одной ей намного лучше.