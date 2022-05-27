На базе ведомства создадут управление по реализации молодёжной политики.

С 1 сентября во Владимирской области молодёжной политикой займётся департамент образования. Указ подписал врио губернатора Александр Авдеев.На базе ведомства создадут управление по реализации молодёжной политики.«Именно эта вертикальная модель их взаимодействия создаст условия для вовлечения школьников в общественные движения. Реорганизация направлена на консолидацию усилий, в том числе по исполнению государственных программ», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Молодёжную прослойку в 33-ем регионе составляет более 330 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 лет.«Во Владимирской области разрабатывается новая модель развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи, с учётом возрастных характеристик, запросов и интересов возрастных категорий. Проводится анализ, какие направления надо активизировать и какие новые, ранее не реализованные направления, сформировать», - резюмировали в обладминистрации.